Kabine Toplantısında Terör ve Krizler

KABİNE TOPLANTISI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE YAPILACAK

Kabine, önemli gündem maddeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki toplantıyı yönetecek. TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı, toplantının en öne çıkan konularından biri olarak değerlendiriliyor. PKK’lı iki teröristin gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın son durumu masaya yatırılacak. TUSAŞ’a yapılan saldırı sonrasında, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarına da dikkat çekilecek.

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’ye indirilen darbe ile ilgili gelişmelerin yanı sıra, terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekâtları da görüşülecek. MİT’in, SİHA’lar kullanarak terör hedeflerine gerçekleştirdiği operasyonlar, toplanan istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.

Toplantıda, Orta Doğu’daki kriz de gündeme gelecek. İsrail’in yayılmacı saldırganlığına ve bölgede yaşanan gelişmelere dair kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattındaki artan gerginliğin Türkiye’ye olası etkileri detaylı bir şekilde ele alınacak. Kabine Toplantısı ayrıca, 5 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program çerçevesinde gelinen aşamayı da değerlendirecek.

Enflasyon oranının tek haneli rakamlara indirilmesi amacıyla oluşturulan yol haritası üzerinde durulacak. Bunun yanı sıra, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde yer alacak.