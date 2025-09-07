Kabine Yarın Toplanacak, Gündeminde Ekonomi Var

KABİNE TOPLANTISI YARIN GERÇEKLEŞECEK

Kabine, yarın önemli başlıkları görüşmek için toplanıyor. Beştepe’deki bu toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantının gündeminde Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gibi konuların yer alması bekleniyor. Terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan SDG, Suriye yönetimine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmedi. Bu durum Ankara’da tepkilere neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu mesele için “Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır.” diye ifade etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise “SDG bölgede kök salamayacak.” mesajını verdi. Kabinede, Suriye’deki güvenlik ve diplomasi boyutundaki son gelişmeler detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımaları ve PKK’nın silah bırakma süreci de gündemde olacak.

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların son durumu, ekonomideki gelişmeler ve yeni eğitim öğretim yılı süreci de ele alınacak konular arasında. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, işgal planları ve bölgede yaşanan açlık dramı gibi meseleler de kabinede değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.