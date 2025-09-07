Kabine Yarın Toplanıyor! Gündemde Konular!

TOPLANTI GÜNDEMİ

Kabine, yarın önemli konular üzerinde fikir alışverişi yapmak için bir araya gelecek. Beştepe’de gerçekleştirilecek olan bu toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Gündemde yer alması beklenen konular arasında Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi bulunuyor.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER VE TEK YÜREKLİK

Suriye’deki terör örgütü SDG’nin Suriye yönetimiyle entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi, Ankara’nın tepkisini çekmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır.” açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “SDG bölgede kök salamayacak.” mesajını vermişti. Bu bağlamda, Suriye’de yaşanan güvenlik ve diplomasi ile ilgili son gelişmeler kabinede ele alınacak. PKK’nın silah bırakma süreci ve Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımaları da görüşülecek.

Kabine toplantısında ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların son durumu, genel ekonomik gelişmeler ve yeni eğitim-öğretim yılı süreci de gündeme gelecek. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, işgal planları ve bölgede yaşanan açlık dramı da kabine tarafından değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka sesleniş konuşması yapacak.