Kablosuz Kulaklık Fiyatı 800 TL Altı

KABLOSUZ KULAKLIKLAR YENİ BİR DÖNEME GEÇİYOR

Kablosuz kulaklıklar artık önemli bir evrim geçiriyor. İçerisindeki AI çip sayesinde çeviri yapabilen bu kablosuz kulaklıklar, piyasa beklentilerinin altında fiyatlarla satışa sunuluyor. İlk başta 4.000 TL gibi yüksek fiyatlarla bulunan bu modeller, şimdilerde anlık indirimlerle 800 TL’nin altına düşen olağanüstü fiyatlarla elde edilebiliyor.

DOKUNMATİK LCD EKRANLI KULAKLIKLAR

Bazı kulaklık modellerinin şarj kutularında dokunmatik LCD ekranlar bulunuyor. Evet, doğru okumadınız; dokunmatik LCD ekranı olan kulaklıklar mevcut. Hem iOS hem de Android cihazlarla kusursuz bir uyum içinde çalışan bu kulaklıklar, ülkemizde fiyat açısından biraz pahalı olarak değerlendiriliyor. Ancak şu an Temu platformunda bu ürünlerin büyük bir indirimle alıcı bulduğu biliniyor.

TEMU’DA ÖZEL FIRSAT

Temu, ürünlerini doğrudan Çin’den anlaşmalı kargolarla müşterilerine ulaştırıyor. Teslimat garantisi sunan bu platform, kaybolan kargolar için sadece iade bedelini değil, ek bir ödeme de yapıyor. Şu anda Temu’da harika bir indirime sahip olan bu kablosuz kulaklık modeline göz atmanız mümkün.