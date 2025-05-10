Kabus Marmara’da Yeniden Görüldü

MÜSİLAJ KABUSU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) problemi geri döndü. İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında, ayrıca Balıkesir ile Bursa kıyılarında müsilaj etkisini yeniden göstermeye başladı. Deniz yüzeyinde belirgin tabakalar halinde biriken müsilaj, hem balıkçıları hem de çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Uzmanlardan ise dikkat çeken açıklamalar geldi.

KINALIADA’DA MÜSİLAJIN GÖRÜLMESİ

İstanbul’a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada açıklarındaki müsilaj, Marmara Denizi’nde yer yer bulanıklığa yol açtı. Müsilajın kıyıya yakın yerlerde daha yoğun, açık alanlarda ise daha az görünmesi dikkat çekiyor. Kınalıada’nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında, müsilaj 26 Ocak’ta gözlemlendi. Çevre sakinleri, adalarında hızla yayılan ve turizmi tehdit eden müsilaja karşı yetkililerin acil önlem almasını talep etti.

BALIKESİR’DE MÜSİLAJIN YOĞUNLAŞMASI

Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi kıyılarında ve liman içinde müsilajın yoğun şekilde biriktiği görüldü. Limandaki teknelerin etrafını sararak su yüzeyinde tabaka oluşturan müsilaj, çevre sakinlerince fark edildi. Bandırma sahilinde de müsilaj sebebiyle su yüzeyinde köpüksü tabakalar oluştu. Bölgeyi ziyaret edenler de bu durumu gözlemledi.

BURSA’DA YAZLIK BÖLGELERDE MÜSİLAJ GÖRÜLMESİ

Bursa’nın yazlık bölgeleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa neden oldu. Müsilajın kıyıya yakın yerlerde yoğunluk gösterdiği, açık alanlarda ise daha derinlerde bulunduğu görülüyor. Yaz aylarında tatilcilerin yoğunlaştığı mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın artışı dikkat çekiyor.