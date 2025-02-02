Kaçak Alkol Riskleri: Sık Görülen Ölümler

KAÇA ALKOLÜN CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Coşkunol, kaçak alkolün önemli sağlık tehlikelerine dikkat çekiyor. “Metil alkol yüksek dozda alındığında, kişi komaya girebilir ve ölüm gerçekleşebilir. Bu durumda acil servise başvurmak çok önemlidir. En önemlisi, bu tür ürünlerin kullanımını engellemektir. Ülkemizde bu yüzden ölümler sık görülmektedir” diyerek konunun ciddiyetini vurguluyor. Coşkunol, kaçak alkolün genellikle yasa dışı yollarla üretildiğini ve bu ürünlerin zararlı maddeler içerebildiğini ifade ediyor. Kaçak alkolde en yaygın tehlikenin metil alkol olduğunu vurguluyor. “Kaçak alkol, füzel yağlar, ağır alkoller gibi zararlı maddeler de içerebilir. Metil alkol ise bu kaçak alkolde çok daha fazla sorun oluşturabilir” açıklamasında bulunuyor.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN TEHLİKELERİ

Kaçak alkol üretiminde denetim eksikliklerine dikkat çeken Coşkunol, “Denetimsiz üretilen alkolde metil alkol oranı yüksek olabilir. Bu, kişide zehirlenme belirtilerini hızla ortaya çıkarabilir. Metil alkol, kokusu, tadı ve görünümü ile ayırt edilmesi zor bir madde olduğundan, denetimsiz ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır” uyarısında bulunuyor. Coşkunol’un sözlerine göre, metil alkol zehirlenmesi sonrası görülen belirtiler arasında “baş ağrısı, huzursuzluk, mide bulantısı, sırt ve karın ağrısı gibi belirtiler” yer alıyor. Zehirlenme ilerledikçe bilinç bulanıklığı ve koma durumu da gelişebiliyor. “Bu durumda derhal acil servise başvurulmalıdır. En önemlisi, bu tür ürünlerin kullanımını engellemektir” diyor. Ülkede metil alkol nedeniyle ölümlerin oldukça yaygın olduğunun altını çiziyor, özellikle Doğu Avrupa’da bu tür ölümlerin daha fazla görüldüğünü ekliyor.

YEŞİLAY’IN BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

Yeşilay’ın 1920 yılında kurulduğunu ve alkolle mücadeleyi amaçladığını belirten Coşkunol, “Yeşilay, alkol sorunuyla mücadelede eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Türkiye’de yaklaşık 20 milyon insanın özellikle okullarda bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır” şeklinde bilgi veriyor.

KAÇAK ALKOLDEKİ RİSKLERİN ARTISI

Coşkunol, kaçak alkolün yurtdışından denetimsiz olarak Türkiye’ye gelen ve piyasalara sürülen ürünler olduğunu belirtirken, “Kaçak alkolde risk vardır, çünkü metil alkol oranı denetlenmemektedir. Sahte alkolde ise kasıtlı olarak metil alkol eklenerek zehirli bir ürün ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullanıyor. Türkiye’de yılda yaklaşık 100 kişinin kaçak alkol kullanımı nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve bu kişilerin acil servislere başvurmak zorunda kaldığını da belirtiyor.