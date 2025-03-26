Kaçak Elektrik Bağlantısı Teknisyeni Yaraladı

KAÇAK ELEKTRİK BAĞLANTISININ SONUCU AĞIR YARALANMA

Mardin’in Artuklu ilçesinde, yüksek borçlardan dolayı elektriği kesilen bir konkasör şantiyesinde meydana gelen kaçak elektrik bağlantısı, Dicle Elektrik ekip şefinin akıma kapılarak ağır yaralanmasına sebep oldu. Şirket, olayın sorumlusuna karşı suç duyurusunda bulundu ve yetkisiz müdahalelerin yaratmış olduğu risklere dikkat çekti.

TEHLİKELİ KAÇAK BAĞLANTI DENEMESİ

Artuklu’nun Türkmen Deresi bölgesinde, Masum Ö. adlı bir kişi, 20 milyon TL borcu bulunan konkasör şantiyesine gizlice girip trafo binasında kaçak elektrik bağlantısı kurdu. Dicle Elektrik’in SCADA sistemi arızayı tespit edince, ekip şefi Y.B., olay yerine yönlendirildi. Direkteki kaçak bağlantıyı düzeltmeye çalışırken akıma kapılan Y.B., ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren teknisyenin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

BORÇ VE YİNE YENİDEN BAĞLANTILAR

Dicle Elektrik, şantiyenin borcunun 20 milyon TL’ye kadar yükseldiğini ve daha önce 5 kez elektriğin kesildiğini açıkladı. Her seferinde ise kimliği belirsiz şahıslar, trafo binasına ya anahtar kırarak ya da uydurarak yeniden bağlantı yapmayı başardı. Şirket, bu illegal müdahalenin teknisyenin yaralanmasına neden olduğu belirterek, kamu malına zarar vermek, haksız kazanç sağlamak ve izinsiz tehlikeli alana girmek suçlamalarıyla savcılığa başvurdu.

GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Dicle Elektrik, yetkisiz müdahalelerin ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Daha önce Şanlıurfa’da benzer bir olayda 5.454 abonenin elektriksiz kaldığı olay hatırlatıldı. Şirket, vatandaşları trafo ve elektrik panolarından uzak durmaları konusunda uyararak, “Bu tür olaylar hem can hem mal güvenliğini tehlikeye atıyor” şeklinde bir açıklamada bulundu.