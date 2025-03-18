Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Gözaltı

BAŞARILI OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, etkileyici bir operasyon gerçekleştiriyor. Ekipler, kaçak sigara üretimi ve satışını yapan bir kişiye yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak sigara üretiminde kullanılan 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin dolu makaron sigara ve 292 adet TAPDK bandrolü yakalanıyor. Operasyon sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış durumda.