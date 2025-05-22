“Kaçakçılara Operasyon Düzenlendi.”

GOÇLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, iki yıl önce mobil göç araçlarıyla kimlik kontrollerine başlandığını hatırlatarak, o dönemde kimlik kontrolü yapılan her 4 kişiden yaklaşık 3’ünün düzensiz göçmen olduğunu belirtti. “Bu oran yüzde 74,5’ti. Geçtiğimiz ay ise bu oran yüzde 1,8’e kadar düştü. Artık kimlik kontrolü yaptığımız her 100 kişiden sadece 2’si düzensiz göçmen çıkıyor.” sözleriyle Türkiye’nin düzensiz göç hedefi olma durumundan çıktığını vurguladı.

YÜKSEK SAYIDA GÖÇMEN YAKALANDI

Yerlikaya, gerçekleştirilen son operasyonlar kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetimlerin etkileyici sonuçlar doğurduğunu duyurdu. Ülke genelinde yapılan denetimlerde 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolünün gerçekleştirilmiş olduğunu, bu denetimler sonucunda 509 düzensiz göçmen ve aralarında 27 yabancı uyruklu olan toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

KONTROL EDİLEN KİŞİ SAYISI

Operasyonlar hakkında daha fazla bilgi veren Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı’nın liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçe karşı gerçekleştirilen mücadelenin kapsamını paylaştı. Bu mücadele boyunca, metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde 28 bin 321 personel ve 9 bin 19 ekip ile 5 bin 817 noktada kontrol gerçekleştirildi; 4 bin 280 metruk bina, 7 bin 862 umuma açık yer, 441 terminal ve 5 bin 734 diğer yer kontrol edildi.

Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını ifade ederken, bu denetim ve operasyonlara destek veren herkese teşekkür etti.