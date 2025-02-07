More
Gündem

Kaçırma Girişimi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

kacirma-girisimi-guvenlik-kamerasina-yansidi

EMNİYET EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak tarihinde ‘Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak’ suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan Oktay Akgöl’ü başarılı bir şekilde yakaladı.

KAÇIRMA GİRİŞİMİ HASTANEDE YAŞANDI

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne götürülen Akgöl, burada 3 arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Hastane asansöründe başlayan tartışma ve arbede, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından, kaçırma girişiminde yer alan Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İKİ ARKADAŞ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak kaçırma girişiminde bulunan iki arkadaş da tutuklandı. Bu durum, polis ekiplerinin etkin çalışmasının bir örneği olarak dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Flaş

Mourinho’dan Yeni Transferlere UEFA Şoku

Fenerbahçe, UEFA listesine üç yeni ismi dahil etti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho, yeni transferleri bu listeye eklemedi. Detaylar açıklandı.
Flaş

Super Bowl Ekonomisi 500 Milyon Dolar Olacak

Super Bowl, 2023 yılında ABD ekonomisine 500 milyon dolarlık katkı sağlayarak, ülkenin en büyük spor etkinliği olarak önemini bir kez daha gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.