Kaçırma Girişimi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

EMNİYET EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak tarihinde ‘Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak’ suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan Oktay Akgöl’ü başarılı bir şekilde yakaladı.

KAÇIRMA GİRİŞİMİ HASTANEDE YAŞANDI

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne götürülen Akgöl, burada 3 arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Hastane asansöründe başlayan tartışma ve arbede, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından, kaçırma girişiminde yer alan Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İKİ ARKADAŞ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak kaçırma girişiminde bulunan iki arkadaş da tutuklandı. Bu durum, polis ekiplerinin etkin çalışmasının bir örneği olarak dikkat çekti.