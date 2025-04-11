Kadıköy’de 5 Kişi Tutuklandı

Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen tehditler üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Dün gerçekleştirilen operasyon sonucunda, tehdit paylaşımlarını yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Küçük yaşta oldukları tespit edilen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

ANLAŞILDIĞI ÜZERE TEHDİTLER DEVAM ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan K.Y.’nin Gümüşhane’de yakalandığını bildirdi. Böylece gözaltındaki toplam kişi sayısı 6’ya çıktı. B.A., Gasp Büro Amirliği’nde verdiği 3 sayfalık ifadede, “Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölü çocuğu ne de ailesini tanıyorum.” şeklinde beyanatta bulundu. B.A., katilleri ve onların yakınlarını da tanımadığını belirterek, “Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım.” dedi. Polis, B.A. ile diğer şüpheliler arasında herhangi bir arkadaşlık veya illiyet bağı olmadığını tespit etti ve B.A.’nın üstünde herhangi bir suç kaydı bulunmadığını açıkladı.

ÇOCUKLARIN DURUMU DA DEĞERLENDİRİLDİ

Şüpheli B.A. hakkında “Silahlı tehdit” ve “Birden fazla kişiyi tehdit” suçlamalarıyla işlem yapıldığı ve yaşı küçük 4 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, küçük yaştaki çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığına dair araştırmaların sürdüğü kaydedildi. Mahkemeye çıkarılan 4’ü çocuk olmak üzere 5 kişi hakkında tutuklama kararı alındı.