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Kadıköy’de Apartman Yangını: 1 Ölü

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YANGINDA CAN KAYBI YAŞANDI

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, üzücü bir can kaybına yol açtı. Zühtüpaşa Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir binanın birinci katında, akşam saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Çevredeki sakinlerin yangını fark etmesiyle birlikte, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

ŞAHIS AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını engelledi. Ekipler, daireye girdiklerinde içeride yalnız yaşayan Süha Oğuzertem’i ağır yaralı bir durumda tespit etti. Oğuzertem, hızlıca hastaneye sevk edildi, fakat doktorların tüm müdahalesine rağmen maalesef yaşamını yitirdi. Yangının nedenine dair kesin bir bilgi henüz elde edilemezken, olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.

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