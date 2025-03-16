Spor

Kadıköy’de Golsüz Maç, Büyük Gerginlik!

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MAÇ GOLSUZ BİTTİ, GERGİNLİK PATLAK VERDİ

Maç başladığı gibi 0-0 golsüz tamamlandı, ama bitiş düdüğüyle birlikte saha adeta bir savaş alanına döndü! Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular arasında meydana gelen gerginlik, stadyum görevlileri ve polislerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Taraftarlar ise duruma şaşırdı ve sosyal medya bu olayla çalkalanıyor. Hazır mısınız, bu dramatik maçı birlikte deneyimleyelim?

KADIKÖY’DE GOLSÜZ AMA GERGİNLİK YÜKSEKTE

Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinde kritik bir karşılaşmaya çıkarken, Reeder Samsunspor da deplasmanda puan için mücadele ediyordu. Her iki takım da maçı gol atamadan 0-0’lık beraberlikle tamamladı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte şampiyonluk hedefinde önemli bir kayıp yaşadı. Maç süresince gol pozisyonları oldukça sınırlıydı, ancak asıl olaylar bitiş düdüğünden sonra tırmanışa geçti! Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular arasında yaşanan gerilim, oyuncuların birbirine girmesine sebep oldu ve tansiyon aniden yükseldi! Stadyum görevlileri ve polis, hemen müdahale ederek futbolcuları yatıştırdı ve kısa sürede iki takım oyuncuları birbirinden uzaklaştırıldı. Kadıköy’de yaşanan bu anlar, maçın önüne geçti!

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