Kadın Doğum Kliniğinde Yumurta Ticareti Skandalı

SKANDAL OLAĞANÜSTÜ İDDİALAR

Ataşehir’deki özel bir kadın doğum kliniğinde ciddi bir olay yaşandı. CİMER üzerinden yapılan ihbarda yer alan bir kadın, kliniğin ruhsatsız bir şekilde yumurta satışı yaptığını dile getirdi. Sabah gazetesinin haberine göre, kadın doğum polikliniğinde genç kadınlara, “genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma” gibi bahanelerle hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar verildi. Bu ilaçları iki hafta boyunca kullanan kadınlar, sonrasında yurt dışına gönderildi ve burada bulunan hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satmak için yönlendirildi.

PARA TEKLİFLERİ VE KANDIRMA YÖNTEMLERİ

Kadınlara, olgunlaşan yumurta sayısına bağlı olarak 20 ile 40 bin lira arasında para ödeneceği vaadiyle kandırıldı. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş arasındaki kadınların hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, şebekenin ABD merkezli bir şirketle işbirliği içinde çalıştığı da ifade edildi.

İLAÇLARIN RİSKLERİ VE DOKTORLARIN YANITLARI

Kadınlara verilen ilaçların yan etkilerinin olmadığı iddia edilirken, bu ilaçların felç ve erken menopoz gibi ciddi yan etkilere neden olabileceği öne sürüldü. CİMER’e yapılan şikayetler ihbar sayılarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kliniği denetim altına aldı. Yapılan araştırmada, adı geçen ilaçların sadece birkaç kadına reçete edildiği tespit edildi, ancak doktorlar suçlamaları kesin bir dille reddetti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kliniğe yönelik “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanuna Muhalefet” ile “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.