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Kadın Hakem Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yönetebilir

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GALATASARAY – FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN KADIN HAKEM İHTİMALİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi kadın hakemin yönetme ihtimali bulunuyor. Süper Lig’deki dev derbi için en çok merak edilen konu ise maçın hakemi oluyor. 2024-2025 sezonu fikstürüne göre belirlenen derbi tarihi ile futbolseverlerde büyük bir heyecan yaşanıyor. Lider konumundaki Galatasaray ile onu izleyen Fenerbahçe’nin gerçekleştireceği bu kritik mücadele, şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynayabiliyor.

HAKEM TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Taraftarlar, derbi öncesinde takımların eksik oyuncularını ve muhtemel kadrolarını heyecanla beklerken, maçın hakemi de spor dünyasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Derbiye atanacak hakemin kim olacağı merak edilirken, işte bu önemli müsabakada görev alması beklenen 10 yabancı hakem.

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