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Kadın Hastalar Hakkında Mesajlar Soruşturması!

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Selçuk Üniversitesi, tıp fakültesi hastanesinde görev yapan doktorlara ait olduğu öne sürülen kadın hastalara yönelik mesajlarla ilgili olarak bir soruşturma başlattığını duyurdu.

PERSONELLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Üniversitenin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada, “Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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