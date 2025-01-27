Kadın İstihdamında Büyük Artış Sağlandı

KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK BAŞARILI PROJELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirilen projeleri duyurdu. Geçen sene başlatılan programlar, çalışan annelere sağlanan desteklerin yükselmesiyle dikkat çekiyor. Kadın istihdamı alanındaki yenilikçi girişimlerle 2024 yılı pek çok rekorla geçiyor. Bakan Işıkhan, 2002-2024 yılları arasında kadın iş gücüne katılım oranındaki artışı ele aldı. Kadın istihdam oranı yüzde 25,3’ten yüzde 34,4’e yükselirken, çalışma yaşamına katılan kadın sayısı 6,1 milyondan 11 milyona çıktı. Bu önemli gelişmenin arkasındaki faktörlerden biri, kadınlara özel projelerin etkisi.

YENİ PROJELERİN ETKİSİ

2024 yılında başlatılan “İş Pozitif Kadın İstihdam Programı” ile bir yıl içinde 800 binden fazla kadın iş gücüne katıldı. Bununla beraber, “İşgücü Uyum Programı” kapsamında 120 bin vatandaş desteklendi. Bu programdan yararlananların yüzde 90’ını kadınlar oluşturuyor. Bakan Işıkhan, kadınların iş yaşamındaki etkinliğini artıran projelere kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Annelerin iş gücüne katılımını teşvik etmek amacıyla “Educare” projesi devreye alındı. Proje çerçevesinde, bakıcı çalıştıran annelere sunulan destek miktarı 325 avrodan 510 avroya yükseltildi. Toplamda ise 15 milyon avrodan fazla maddi destek sağlanması planlanıyor.

Ayrıca, “Women-Up” gibi projelerle kadın istihdamı sürekli olarak teşvik ediliyor. Bakan Işıkhan, AK Parti Mardin Kadın Kolları Kongresi’nde gerçekleştirdiği konuşmada spor projelerine de değindi. Mardin Şehir Stadyumu’nun en kısa zamanda temellerinin atılacağını müjdeledi ve Mardinspor’a maddi ve manevi destek sağlanacağının altını çizdi.