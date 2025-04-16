Kadın Yumurtaları Yasadışı Satıldı! İfade Skandalı

YUMURTA TİCARETİ ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

Doğum merkezindeki yasa dışı ticaret uluslararası boyut kazandı. Kadınlardan alınan yumurtalar Amerika Birleşik Devletleri’ne satılıyor. İddialar, İstanbul Ataşehir’deki özel bir kadın doğum merkezinden kaynaklanıyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre çetenin faaliyetleri, CİMER’e yapılan bir ihbarın ardından başlatılan inceleme ile açığa çıktı. İddiaya göre, kadın doğum polikliniği, “genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma” gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderiyor.

KADINLARA PARA TEKLİFİ YAPILIYOR

İlaçları iki hafta süreyle kullanan kadınlar yurtdışına gönderiliyor ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapılıyor. Kadınlara olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği, 20 ila 40 bin lira arasında bir teklif sunulduğu ifade ediliyor. İhbarda, işlem sürecinde çeşitli tahliller ve saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca ileride çocuklardan miras hakkı istenmemesi için imzaların alındığı, kadınlara verilen ilaçların ise felç ve erken menopoz gibi birçok yan etkisi bulunduğu aktarıldı.

SAVUNMALAR YETERSİZ BULUNDU

İhbar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kliniğe giderek araştırma yaptı. İki doktor suçlamaları kabul etmedi. Sağlık Bakanlığı, reçeteleme yapan doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. İddialar üzerine doktorlardan biri, “Şikayete söz konusu olan illegal yumurta arıtma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım” diye konuştu.

İDARİ CEZA VE SAYFA KAPATMA KARARI ALINDI

Denetimi gerçekleştiren ekiplerin imzasıyla alınan hekim savunmaları uygun görülmedi ve konu, müdürlüğün inceleme ve soruşturma birimine iletildi. Ayrıca sağlık merkezinin Instagram sayfası da müdürlükçe incelendi. “Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz” ve reklam yasağı hükümlerine karşı 10 bin 572 lira idari para cezası kesildi. Sayfaya erişim engeli getirildi.