Kadınlar için 300 gün yasağı kalktı mı? AYM’den önemli karar

BOŞANMA SONRASI KADINLAR İÇİN BEKLEME SÜRESİ

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesine göre, kadınların boşanmanın üzerinden 300 gün geçmeden yeniden evlenmeleri mümkün olmuyor. Ancak erkekler için böyle bir sınırlama yer almıyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bir davada bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Başvuruda “bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulması, kadın-erkek eşitliğini zedeliyor ve özel hayat ile aile kurma hakkını gereksiz bir biçimde kısıtlıyor” ifadeleri öne çıktı. AYM Genel Kurulu, bugün başvuruyu değerlendirerek itirazı oy çokluğu ile reddetti. İptal kararı çıksaydı, kadınlar da boşandıktan sonra erkekler gibi anında evlenme hakkına sahip olabilecekti.

132. MADDEDE NELER YER ALIYOR?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanma veya eşin ölümünden sonra kadınların yeniden evlenmeleri için 300 günlük bekleme süresi gerektiğini belirtiyor.

SÜRE SINIRLARININ AMACI

Mevcut düzenleme doğrultusunda, kadın boşandıktan sonra 300 gün geçmeden evlenemiyor. Ancak eğer doğum gerçekleşirse, gebelik olmadığı sağlık raporu ile kanıtlanırsa ya da boşanan eşlerin tekrar evlenmek istemesi durumlarında bu süre mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor. Hükmün amacı, soybağındaki karışıklığın önlenmesi olarak tanımlanıyor. 132. maddede yer alan ifadeler ise şu şekilde: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”