Kadınlar Sıhhi Tesisatta Etkili Olabilir

KADINLARIN POTANSİYELİNE VURGU

Geberit Türkiye Finans ve İnsan Kaynakları Müdürü Ceren Sinem Ertaş, kadınların sıhhi tesisat sektöründeki potansiyeline dikkat çekiyor. Ertaş, “Kadınlar, detaylara hâkimiyetleri ve süreç yönetimindeki becerileriyle bu alanda yüksek bir çalışma kapasitesine sahip. Biz cinsiyet ayrımı yapmadan, firmamıza yetenekleriyle değer katacak kişileri seçiyoruz. Eşitlikçi yaklaşımımız sayesinde kadınlar, sektörde söz sahibi olma şansını elde ediyor,” diyor. Şirket, işe alım, terfi ve ücretlendirme süreçlerinde tüm çalışanlarına eşit koşullar sunarak dikkate değer bir fark yaratıyor.

KADIN LİDERLERİN GÜÇLÜ TEMSİLİ

Geberit Türkiye’nin yönetim kadrosunda kadın oranının yüzde 50 olması, şirketin eşitlik anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ertaş, “Her yıl kadın istihdamı ve liderliği konusunda mesafe kat ediyoruz. Bu başarı, yetenek odaklı politikalarımızdan kaynaklanıyor,” diye ekliyor. Şirket, bu yaklaşımla sıhhi tesisat sektöründe kadınların lider pozisyonlarda yer alabileceğini kanıtlıyor.

Geberit Türkiye, çalışanlarının kariyer yolculuğuna büyük bir önem veriyor. Düzenli yapılan bağlılık anketleriyle çalışanların memnuniyet seviyeleri ölçülüyor ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yeni stratejiler geliştiriliyor. Ceren Sinem Ertaş, “Sürdürülebilir başarının, çalışanların işlerine bağlılığından geçtiğine inanıyoruz. Cinsiyet farkı gözetmeden herkese eşit eğitim ve gelişim fırsatları sunarak, onları bir sonraki adıma hazırlıyoruz,” diyor. Bu politikalar, kadınların kariyer basamaklarını tırmanmalarında önemli bir rol üstleniyor ve sektörde cam tavanların oluşmasını engelliyor.

SEKTÖRDE YENİ BİR SOLUK

Geberit Türkiye’nin eşitlik ve kapsayıcılık temelli yaklaşımı, sıhhi tesisat gibi geleneksel olarak erkeklerin domine ettiği bir alanda kadınların da etkin olabileceğini gösteriyor. Şirket, bu adımlarıyla hem iş gücünde çeşitliliği artırıyor hem de sektöre öncülük ediyor.