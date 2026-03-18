Kadınlara Yönelik Müstehcen İçeriklere Soruşturma Başlatıldı

Sosyal medyada dolaşan, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içeriklere dair soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın duyurduğu bilgide, Basın Suçları Soruşturma Bürosu aracılığıyla “@testotaylan” kullanıcı adıyla bilinen hesapta yer alan “SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ” başlıklı video ve “@SosyalMuhendisAkademi”, “@Sosyalmuhendisk” ve “@sosyalmuhendisakademi” hesaplarından paylaşılan içeriklerin analiz edildiği kaydedildi.

MÜSTEHCEN İÇERİKLERİN TESPİTİ

Yapılan incelemelerde, “sosyal deney” ve “eğlence” başlıkları altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışların sergilendiği belirtildi. Açıklamada, bu tür eylemlerin topluma sıradan bir durum olarak yansıtılmasının kadınlara yönelik tacizin normalleşmesine zemin hazırlayabileceği konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca bazı içeriklerin toplumda genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen unsurlar barındırdığı ve bu paylaşımların sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaştığı ifade edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmeler üzerine, başsavcılık tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “müstehcenlik” suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde sosyal medyada “Teslo Taylan” adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız ile beraber iki kişi gözaltına alındı. Açıklamada, İstanbul’daki şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu belirtildi. “Cumhuriyet Başsavcılığımız, insan onurunu ve kamu düzenini tehlikeye atabilecek eylemler karşısında gerekli tüm adli işlemleri titizlikle yürütmeye devam edecektir,” denildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözetim altında alınan Y.H. ve U.U., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılıkta ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şahıslar, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLAMA TALEBİ ÜZERİNE HAREKET

Danyıldız ise emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Danyıldız, daha sonrasında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.