Kadınlara Zorunlu Askerlik Uygulaması Geliyor

ASKERE ALIMDA YENİ DÜZENLEMELER

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, kadınların askere alınması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mevcut savunma ve güvenlik politikası durumu göz önüne alındığında silahlı kuvvetlerin daha fazla kişiyi işe alması gerekiyor” dedi. Bu değişiklikle birlikte, 1 Temmuz 2025’ten sonra 18 yaşına giren kadınlar, gelecek yıl itibarıyla zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulup tutulmayacaklarını belirlemek amacıyla yıllık kura sistemine dahil edilebilecek. Daha önce yalnızca erkekler için geçerli olan bu uygulama, kadınlar için de zorunlu hale getirilecek.

ASKERLİK HİZMETİ SÜRESİ UZATILIYOR

Poulsen, “Bu adım, kadınlar ve erkekler arasındaki tam eşitliği 1 Temmuz 2025’e çekmek açısından önemli bir mesaj” ifadelerini kullandı. Ancak, zorunlu askerlik için yeterli sayıda gönüllü olması durumunda yıllık kura uygulamasının yapılmayacağı vurgulandı. Yeni askerlik düzenlemeleri çerçevesinde, hizmet süresi de dört aydan 11 aya çıkarıldı.

SAVUNMA HARCAMALARINDA ARTIRIM PLANLARI

Danimarka, Rusya’dan gelen tehditlere karşı önlem almak amacıyla Şubat ayında savunma harcamalarına, önümüzdeki iki yıl (2026-2027) için 6.8 milyar euro ek bütçe ayıracağını açıkladı. Geçen yıl ise savunma bütçesi 5.4 milyar euro artırılmıştı.