Kadınların Yumurtaları ABD’ye Satıldı!

YASA DIŞI TİCARET ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

İstanbul Ataşehir’deki bir özel kadın doğum merkezinde yaşanan yasa dışı ticaret, uluslararası bir boyuta ulaştı. Kadınlardan alınan yumurtalar Amerika Birleşik Devletleri’ne satılmakta. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, çetenin eylemleri, CİMER’e yapılan bir ihbar sonrası başlatılan inceleme ile gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, kadın doğum polikliniği, genç kadınlara kurye yoluyla hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar gönderme işlemlerini “genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma” adı altında gerçekleştirdi.

OLGUNLAŞAN YUMURTA İÇİN YÜKSEK TEKLİFLER

Kadınların bu ilacı 2 hafta boyunca kullanmalarının ardından yurtdışına gönderilerek, oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldığı belirtiliyor. Kadınlara, olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödenecek şekilde 20 ila 40 bin lira arasında teklifler sunulduğu ifade ediliyor. Ayrıca, işlem süresince çeşitli tahliller ile saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketlerin yapıldığı iddia ediliyor. İleride çocuklardan miras hakkı istenmemesi için kadınlardan imza alındığı, verilen ilaçların ise felç ve erken menopoz gibi ciddi yan etkileri olabileceği aktarıldı.

SAVUNMALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İhbarın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kliniğe giderek araştırma yaptı. İki doktor ise suçlamaları reddetti. Sağlık Bakanlığı, reçeteleme yapan doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

Doktor T.T., İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, “Şikayete söz konusu olan illegal yumurta arıtma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım.” dedi. Diğer doktor Ş.A. ise, “Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum.” şeklinde savunma yaptı.

İDARİ CEZA VE SAYFA KAPATMA KARARI

Denetimi gerçekleştiren 7 üyenin imzasıyla alınan hekim savunmaları uygun bulunmadı ve inceleme ile değerlendirme konularının Müdürlüğe iletilmesi kararı alındı. Ayrıca, sağlık merkezinin Instagram sayfası da incelendi. Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka bir uzmanlık dalının yazılamayacağı ve reklam yasağı hükümlerine aykırılıktan dolayı 10 bin 572 lira idari para cezası kesildi. Sayfaya erişim engeli getirildi.