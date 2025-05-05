Kadir Ezildi, Gamze Türkmen’le evlendi

KADİR EZİLDİ VE GAMZE TÜRKMEN’İN MUTLU GÜNÜ

Katıldığı yarışma programıyla adını duyuran ve sonrasında televizyon kariyerine adım atan Kadir Ezildi, hayatını sevgilisi Gamze Türkmen ile birleştiriyor. Çift, Maltepe’de yapılan törenle dünyaevine girdi. Dostları ve sevenleri, bu özel günde ikiliyi yalnız bırakmadı. Gamze Türkmen, sade ve zarif gelinliğiyle dikkat çekerken, Ezildi ise şık bir siyah takım elbise tercih etti.

Ezildi, daha önce Gamze Türkmen’e evlilik teklifinde bulunduğu anları da sosyal medya hesaplarında paylaşarak, “Hayatımın her anı Türk sineması tadında, en büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayatıma hoş geldin.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede dikkati üzerine çekti. Çiftin nikah töreni ve mutlulukları, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve tebrik mesajlarıyla karşılandı.