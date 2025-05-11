Kadir İnanır’ın Sağlığı İyiye Gidiyor

SON DURUMU VE ZİYARETLER

Evinde dinlenen Kadir İnanır’ı dostları ziyaret etmeye devam ediyor. 24 Mart 2024’te İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanan İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirerek Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve operasyona alınmıştı. Tedbir amaçlı entübe edilen usta oyuncunun tedavi süreci iyi gidiyor. 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, 4 Nisan’da taburcu edilmişti.

FİZİK TEDAVİ SONRASI ZİYARETLER

Sağlık durumunun düzelmesinin ardından fizik tedavi alan 75 yaşındaki sanatçıyı, CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök evinde ziyaret etti. Gök, İnanır ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında “Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim.” notuyla paylaştı.

SAĞLIK SORUNLARI VE YORUMLAR

Usta oyuncunun son hali birçok kişi tarafından dikkatle izlendi ve sosyal medyada “Çok zayıflamış” yorumları yapıldı. geçtiğimiz yılın ağustos ayında ise İnanır’ın akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü ve felç geçirdiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, bu iddiaları yalanladı. Kural açıklamasında, “Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz’in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir’in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu.” diyerek bu tür söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.