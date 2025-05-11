Kadir İnanır’ın Son Durumu İyi

SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Evinde dinlenen Kadir İnanır’ı dostları ziyaret etmeyi sürdürüyor. 24 Mart 2024’te İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İnanır, beyne pıhtı atması nedeniyle inme geçirmiş ve acil bir operasyona alınmıştı. Durumunun ciddiyeti sebebiyle tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavi süreci iyi geçtiği için İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan’da ise taburcu edilmiştir.

DOSTLARIYLA KEYİFLİ GÖRÜNTÜLER

Sağlığına kavuşmasının ardından fizik tedavi gören 75 yaşındaki sanatçıyı, CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök evinde ziyaret etti. Gök, İnanır ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında “Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim” notuyla paylaştı.

KİLO VERDİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

İnanır’ın son hali sosyal medyada gündem oldu ve takipçiler tarafından “Çok zayıflamış” yorumları yapıldı. Sanatçının verdiği kilolar, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

GEÇEN YIL YAŞANAN İDDİALAR

Geçen yıl ağustos ayında, akciğerinde enfeksiyon oluşması nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Kadir İnanır’ın, felç geçirdiği ve konuşamadığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, bu söylentileri yalanlayarak, “Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz’in gücünü, öfkesini, neşesini ve yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir’in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum” açıklamasında bulundu.