Kadir İnanır Son Hali Gün Yüzüne Çıktı

SON DURUMU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Kadir İnanır, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olarak dostları tarafından sıkça ziyaret ediliyor. 24 Mart 2024 tarihinde, İstanbul Beykoz’da ikamet ettiği evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İnanır, beyne pıhtı atması nedeni ile inme geçirdiği için acil bir operasyona alındı ve tedbir amacıyla entübe edildi. 1 Nisan’da yoğun bakımda tedavisi olumlu seyretti ve ardından 4 Nisan’da taburcu oldu.

SAĞLIĞINA KAVUŞTUKTAN SONRA DOSTLARIYLA GÖRÜŞME

Sağlığına kavuştuktan sonra fizik tedavi alan Kadir İnanır’ı CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök evinde ziyaret etti. Gök, İnanır ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak “Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim.” ifadesini kullandı.

KİLO KAYBINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İnanır’ın son hali sosyal medya platformlarında gündem oldu ve izleyiciler tarafından “Çok zayıflamış” yorumları yapıldı. Geçen yılın ağustos ayında ise Kadir İnanır’ın akciğerinde bir enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü ve felç geçirdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, bu haberleri yalanlayarak açıklama yapmış ve “Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz’in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir’in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu.” şeklinde konuştu. Kural, ayrıca bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.