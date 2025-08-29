Kafede Silahlı Saldırı: Tuncay Meriç Öldü

OLAYIN DETAYLARI

27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı, İstanbul Çekmeköy Güngören Mahallesi’ndeki bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OPERASYON VE YAKALAMA

Olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı” açıklamasında bulundu.

SALDIRININ NEDENİ

Olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği iddiaları gündeme gelirken, görgü tanıkları saldırının ani ve sessiz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Meriç’in spor camiasında sevilen bir isim olduğu ve Alemdağ Spor Kulübü’ne uzun yıllar emek verdiği biliniyor.