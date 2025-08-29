Kafede Yemeğe Giderken Vuruldu: Şüpheli Yakalandı

Gündem

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı, İstanbul Çekmeköy Güngören Mahallesi’nde bulunan bir kafede, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49) kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

YARALANMA VE HASTANE KALDIRILMASI

Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı” dedi.

SALDIRININ NEDENİ VE ALEMDAĞ SPOR KULÜBÜ

Olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği iddia ediliyor. Görgü tanıkları ise saldırının ani ve sessiz gerçekleştiğini aktardı. Meriç’in, spor camiasında sevilen bir isim olduğu ve Alemdağ Spor Kulübü’ne uzun yıllar emek verdiği biliniyor.

