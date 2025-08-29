Kafede Yemek Yerken Vuruldu: Tuncay Meriç’in Şüphelisi Yakalandı

OLAYIN GECESİ VE SALDIRI

27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKŞAM saatlerinde, İstanbul’un Çekmeköy Güngören Mahallesi’nde bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OPERASYON VE YAKALAMA

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanabilmesi için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı” açıklamasını yaptı. Olayın, alacak-verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken, görgü tanıkları saldırının aniden ve sessiz bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi.

ALEMDAĞ SPOR KULÜBÜ’NDEKİ YERİ

Meriç’in spor camiasındaki sevgi dolu kişiliği ve Alemdağ Spor Kulübü’ne uzun yıllar yaptığı katkılar, onu tanıyanlar arasında unutulmaz kılıyor. Olayın ardından gözler, spor camiasında yaşanan bu trajik olayın ardındaki nedenlere yöneldi.