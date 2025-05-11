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Kağıthane’de Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü

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KAZA TARİHİNDE YAYALARA ÇARPAN MİNİBÜS

Ayazma Caddesi’nde, sürücüsü Osman K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs, kaldırımda bulunan yayaların arasına dalıyor. Freni boşalan minibüs, park halindeki bir otomobile çarparak durabiliyor. Kazaya tanıklık edenlerin ihbarıyla polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri olay yerine intikal ediyor.

AĞIR YARALILAR VE HAYATINI KAYBETTENLER

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, kaldırımda yaya olarak bulunan Elif Ö. (44), Ayşegül S. (52) ve H.Ç.Ö. (9) ağır yaralanıyor. Olay yerinde hayatını kaybeden Mesut Kılıç (51) olduğu belirleniyor. Aynı zamanda araç sürücüsü Osman K. de yaralanıyor. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden Mesut Kılıç’ın cenazesi, polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürülüyor. Bununla birlikte, polis kazayla ilgili bir soruşturma başlatıyor.

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