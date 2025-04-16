Kahramanmaraş Merkezli Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Uyuşturucu ile mücadele bağlamında Kahramanmaraş merkezli üç ilde büyük bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Açıkladıkları bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkoğlu Savcılığı’nın koordinasyonunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti gerçekleştiren şüphelilerle ilgili bir çalışma yürüttü.

32 Gözaltı

Ekipler, Kahramanmaraş, Antalya ve Adana’da, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışında bulunduğu tespit edilen 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonda toplam 47 şüpheliden 32’si gözaltına alındı.

Zanlıların Durumu

Gözaltına alınan zanlılardan 14’ünün farklı suçlardan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu aktarılırken, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.