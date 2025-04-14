Kahramanmaraş’ta İki Araç Çarpıştı

KAZA MEYDANA GELİYOR

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde trajik bir kaza gelişiyor. İsmet B. kontrolündeki otomobil, Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde, Durdu Güven yönetimindeki araçla çarpışıyor. Olayın durumunu gören çevredekiler, kazanın ardından hemen yardım çağrısı yapıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, Durdu Güven ve aynı araçta yer alan Buket Candemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Yaralılar, ambulanslarla Afşin ve Elbistan’daki hastanelere ulaştırılıyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan Mehmet Güven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.