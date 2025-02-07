Kahtalı Mıçe Hastaneden Dua İstedi

KAHTALI MİÇE’NİN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Kahtalı Mıçe, 6 Şubat depreminin 2. yıldönümünde bir video paylaştı. Bu videoda, “Bugün 6 Şubat depreminin 2. yılı bitti. Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı. Mıçe, toplumun birlik ve beraberlik içerisinde yeniden kalkınacağını vurgulayarak, “Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız” şeklinde konuştu.

DUALARA İHTİYAÇ VAR

Paylaşımında aynı zamanda hastanede tedavi gördüğünü belirten Kahtalı Mıçe, “Hastanede tedavideyim, dualarınızı eksik etmeyiniz, var olunuz” dedi. Bu sözleriyle sağlık durumu için destek istedi ve sevenlerinden dua beklediğini ifade etti.