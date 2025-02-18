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Kahveci’den Galatasaray’a Sert Eleştiri

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GALATASARAY’IN PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYOR

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Rizespor’u son dakikalarda attığı golle 2-1 yenmeyi başarıyor. Ancak eski futbolcu Nihat Kahveci, derbi öncesinde Galatasaray’ın genel performansını sert bir şekilde eleştiriyor. Kahveci, Rizespor karşısında elde edilen galibiyete rağmen takımın durumunun yeterli olmadığını ifade ediyor.

UEFA HEDEFİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Kahveci, Galatasaray’ın Avrupa’daki başarısız performansını da gündeme getiriyor ve UEFA hedeflerini sorguluyor. “Seviyeyi bana sunuyorsun. UEFA’yı hedef koyuyorsun. Perşembe günü belki Avrupa’ya vedasını yorumlayacağız. Bu oyunla rakibini nasıl eleyeceksin?” sözleriyle durumu ele alıyor.

GOLCÜLER ARASINDAKİ KIYASLAMA

Ayrıca Kahveci, Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’i överken, En-Nesyri’nin performansını da öne çıkarıyor. “En-Nesyri akıyor, böyle bir şey yok. En-Nesyri Hava Yolları. Diğer tarafta da Osimhen penaltıdan atıyor, akan oyunda yok diyorlar vs. Alın size 2 gol. Gaza getirmeyin ağabey,” ifadeleriyle iki oyuncunun durumunu kıyaslıyor.

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