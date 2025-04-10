Kahverengi Kokarca Böceği Kampanyası Başladı!

KAMPANYA BAŞLATILDI

Samsun’un Atakum ilçesinde, tarım ürünlerine büyük hasar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için dikkat çekici bir kampanya hayata geçiriliyor. Atakum Belediyesi ve Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iş birliği ile yürütülen kampanya çerçevesinde, böcek toplayan vatandaşlara çeşitli ödüller sunulacak. Fındık, fasulye, şeftali gibi 300’den fazla ürünü tehdit eden kahverengi kokarca böceğinin yaygınlığını azaltmak amacıyla gerçekleştirilen bu kampanya, 2 Mayıs’a kadar sürecek. Vatandaşlar, topladıkları böcekleri 1,5 litrelik pet şişelerde teslim ederek ödül kazanma fırsatı elde edecek. Ayrıca, kampanya aracılığıyla farkındalık oluşturmak ve toplumsal katılımı artırmak hedefleniyor. Atakum genelinde bu istilacı türle mekanik mücadele yöntemi uygulamak amacıyla yoğun bir çalışma başlatıldı.

ÖDÜLLER DAĞITILACAK!

Tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca böceklerinin yakalanması için düzenlenen kampanya, 2 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. En fazla kahverengi kokarca böceği getiren vatandaşlar, 1,5 litrelik pet şişelerde ödüller kazanacak. Birinci olan kişi 5 çuval 15-15-15 kompoze gübre, ikinciye 3 çuval, üçüncüye 2 çuval kompoze gübre verilecek. Dördüncü olarak Atakum Belediyesi Matasyon Kent Lokantası’nda yıl içerisinde 20 gün, beşinciye 15 gün, altıncıya ise 10 gün ücretsiz öğle yemeği sunulacak. Yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, Atakum Belediyesi veya Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek.