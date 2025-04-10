Kahverengi Kokarca Böceği Yakala!

Samsun’un Atakum ilçesinde tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele amacıyla dikkat çekici bir kampanya başlatıldı. Atakum Belediyesi ile Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bu çalışmalar, böcek toplayan vatandaşlara çeşitli ödüller verilmesini içeriyor. Fındık, fasulye, şeftali gibi 300’den fazla ürün için tehdit oluşturan kahverengi kokarca böceğinin popülasyonunu azaltmayı hedefleyen kampanya için vatandaşlar, 2 Mayıs’a kadar topladıkları böcekleri 1,5 litrelik pet şişelerde teslim ederek ödül kazanma fırsatı elde ediyor. Hem farkındalık oluşturmayı hem de toplumsal katılımı artırmayı amaçlayan bu kampanya kapsamında, Atakum genelinde yoğun bir mücadele başlatılıyor. Tarım ürünlerine verdiği zarar nedeniyle çiftçilerin sorunuyla yüz yüze gelmesi gereken bu istilacı türle mekanik mücadele yöntemiyle başa çıkılması hedefleniyor.

ÖDÜL DAĞILIMI YAPILACAK

Tarım ürünlerine ciddi zararlar veren bu böceklerin yakalanmasına yönelik kampanya, 2 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Yarışmaya katılanlar, 1,5 litrelik pet şişelerde en fazla kahverengi kokarca böceği getirerek çeşitli ödüller kazanma şansına sahip. En fazla böceği toplayan birinci vatandaş 5 çuval 15-15-15 kompoze gübre, ikinci 3 çuval, üçüncü 2 çuval 15-15-15 kompoze gübre, dördüncüye Atakum Belediyesi Matasyon Kent Lokantasında yıl içerisinde 20 gün, beşinciye 15 gün, altıncıya 10 gün ücretsiz öğle yemeği verilecek. Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak için Atakum Belediyesi veya Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile telefonla iletişime geçmek mümkün.