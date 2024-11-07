kahverengi-kokarca-sorununa-cevap-verdi

KAHVERENGİ KOKARCA PANDEMİSİ DÜNYADA ETKİ GÖSTERİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 yılı bütçesine ilişkin gerçekleştirilen sunum sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakana göre, “Kahverengi kokarca ile ilgili halk sağlığı söz konusu.” Dünya genelinde birçok ülkede kahverengi kokarca pandemisi yaşandığını vurgulayan Bakan Yumaklı, konunun önemi üzerinde durdu.

ÜLKELERDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÖNLEMLER

Bakan Yumaklı, bu durumun çeşitli ülkelerde ciddi sorunlara yol açtığını ve hükümetin duruma karşı gerekli önlemleri almak üzere çalışmalar yaptığını ifade etti. Kahverengi kokarcaya karşı mücadelede halk sağlığının korunmasının esasında yattığını belirten Yumaklı, “Kahverengi kokarca sorununu çözmek için tüm imkanlar değerlendirilecektir” dedi. Anlaşıldığına göre, bu konuda farkındalık oluşturmak ve etkili mücadele planları geliştirmek kritik bir önem taşıyor.