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Kahverengi Sıçanlar Diyarbakır’da Görüntülendi!

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ÇİN’DEN GÖÇMEN SICANLAR DİYARBAKIR’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Çin’in kuzey kesimlerinde yaşayan ve deniz yoluyla sahil şehirlerine yayılan kahverengi sıçanlar, Diyarbakır’da görüntülendi. Uzmanlar bölgeye giderek detaylı çalışmalar yapma gereği duydu. Gölet çevresine kapanlar yerleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Sözen, ekibiyle birlikte küçük memeli canlıları incelemeye başladıklarını aktardı.

GÖÇMEN SICANLAR ÜZERİNDE DETAYLI ÇALIŞMALAR

Diyarbakır’da tespit edilen göçmen sıçanlarla ilgili uzmanlar, geniş çaplı araştırmalara girişti. Prof. Dr. Sözen ve ekibi, TUBİTAK Projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çalışmalar yaptıklarını belirtti. İlk olarak Gaziantep’te arazi çalışmaları gerçekleştiren ekip, şu anda Diyarbakır’da ve daha sonra Mardin ve Adıyaman üzerinden Zonguldak’a dönecekler.

FARE ÇEŞİTLERİ İNCELENİYOR

Dr. Sözen, bu bölgelerde kapanlar kurarak fare örnekleri topladıklarını ve Güneydoğu’da yaygın olan fareleri incelediklerini söyledi. Ayrıca, doku örnekleri alarak insanlara bulaşma potansiyeli olan hastalıkları araştırıyorlar.

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