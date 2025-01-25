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Kaldırımda Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

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OLAYIN DETAYLARI

Karaman’da, Hacıcelal Mahallesi 673. Sokak’ta, kaldırımda bekleyen 22 yaşındaki Ali Kepir, aniden silahlı saldırıya uğradı ve vücuduna 3 kurşun isabet etti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE SONUCU

AA’da yer alan bilgilere göre, olay sonrası hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık görevlileri, Ali Kepir’i Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı; ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyerek İ.C. (20) olarak tespit etti. Şüpheli, Morcalı köyünde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı ve ifadeye vermek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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