Kaleciler İçin Yeni 8 Saniye Kuralı

KALECİLER İÇİN YENİ KURAL

IFAB’ın resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, artık kaleciler topu elinde en fazla 8 saniye tutabiliyor. Kaleci bu süreyi aştığı takdirde, hakem görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak ve rakip takıma bir köşe vuruşu verecek. Önceki kuralda, kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi bulunuyordu ancak bu kural hakemler tarafından pek uygulanmıyordu.

VAR PROTOKOLÜNE YENİ EKLEMELER

Bunun yanında, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yapıldı. Bu yeniliğe göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolü sonrasında anons yapma yetkisine sahip olacak. Ayrıca, belirli durumlar için sadece takım kaptanının hakemle konuşabilmesine yöneltilen yeni bir dizi yönerge belirlendi.

IFAB, yeni bir ofsayt kuralı için denemeler yapacak müsabakalar bulmayı kararlaştırdı. Bu uygulama, futbol oyununu daha akıcı hale getirmek için yapılacak olan yenilikler arasında yer alıyor. Bu kurallarla oyuncuların ve hakemlerin daha net bir oyun deneyimi yaşaması hedefleniyor.