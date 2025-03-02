Kaleciler İçin Yeni Kural Değişikliği!

KALECİ KURUMLARINA YENİ SINIRLAMALAR

IFAB’ın resmi web sitesinden gelen bilgilere göre, kalecilerin topu ellerinde tutma süresi artık 8 saniye ile sınırlandırılıyor. Bu süre aşılırsa, hakem görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım başlatacak ve ardından rakip takıma bir köşe vuruşu verecek. Önceden var olan kuralda, kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi bulunuyordu fakat bu uygulama hakemler tarafından pek sık kullanılmıyordu.

VAR PROTOKOLÜNE YENİ DÜZENLEMELER

Ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne dair yeni bir güncelleme yapıldı. Bu yeni düzenleme ile hakemler, VAR incelemesi veya uzun süren VAR kontrolleri sonrasında anons yapma imkanına sahip olacak. Ayrıca, belirli durumlarda sadece takım kaptanın hakemle iletişim kurabilmesi için yeni bir kılavuz dizisi de belirlendi.

OF SAD KURALI İÇİN YENİ UYGULAMALAR

IFAB, yeni ofsayt kuralı için deneme amaçlı müsabakalar düzenleme kararı da aldı. Bu, futbol kurallarının daha da gelişmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.