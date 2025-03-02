Kaleciler İçin Yeni Kural ve VAR Değişikliği

KALECİLER İÇİN YENİ KURAL

IFAB’ın resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, kalecilerin topu elinde tutma süresi artık en fazla 8 saniye olarak belirleniyor. Eğer kaleci topu 8 saniyeden fazla tutarsa, hakem görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak ve bu süre dolduğunda rakip takıma bir köşe vuruşu verecek. Önceki kuralda, kalecilerin topu bırakması için 6 saniyesi bulunuyordu; ancak bu kural pek sık uygulanmıyordu.

VAR PROTOKOLÜNDE YENİ DÜZENLEME

Ek olarak, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir düzenleme yapıldı. Bu yeni kurala göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolü sonrası anons yaptırma yetkisine sahip olacak. Ayrıca, belirli durumlarda yalnızca takım kaptanının hakemle iletişim kurabilmesi için yeni yönergeler de belirlendi.

YENİ OFSAYT KURALINA DENEME AŞAMASI

IFAB, yeni bir ofsayt kuralının deneme uygulamaları için müsabakalar bulmaya karar verdiğini de duyurdu. Bu uygulamalar, oyunun daha akıcı hale gelmesini hedefliyor.