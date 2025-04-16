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Kaliforniya’da 10 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK

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KAÇAK GİRİŞLERLE BÜYÜK HIRSIZLIK

ABD’de, duvarın delinerek girilen bir mağazadan en az 10 milyon dolarlık takı çalındığı bildirildi. Kaliforniya’nın Los Angeles kentinde gerçekleşen olayda, şüphelilerin mücevher mağazasına girmek için yan taraftaki dükkanın beton duvarını deldikleri öğrenildi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkilileri, hırsızlığın 13 Nisan’da meydana geldiğini duyurdu.

DEĞERLİ TAKILAR HIZLA ÇALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, şüpheliler açtıkları delikten geçerek mağazaya giriş yaptı. İlk belirlemelere göre, çalınan takılar arasında 10 milyon doları aşan değerli saatler ve altın kolyeler yer alıyor. Hırsızların kaçışları esnasında alarmın çalmaması dikkat çekti. Mağaza sahipleri, olaydan ilk gün haberdar olamadıklarını ve toplam zararın 20 milyon dolara yakın olduğunu açıkladı.

İZLERİ İZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından polis, incelemelerde bulunarak parmak izleri ve DNA kalıntılarını araştırmaya başladı. Bu detaylar, hırsızların yakalanması için önemli bir temel oluşturuyor.

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