Kaliforniya Dava Açacak, Trump’a Karşı

VALİ NEWSOM’DAN DAVA AÇMA AÇIKLAMASI

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette Başkan Donald Trump’ın küresel bir ticaret savaşı başlatacak olan geniş kapsamlı gümrük tarifeleri uygulama yetkisine karşı dava açacaklarını duyurdu. Dava, Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin gibi ülkeler için gümrük vergisi ya da tüm ithalat için %10 gümrük vergisi uygulamak amacıyla Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı kullandığı iddialarının hukuka aykırı olduğunu savunacak.

KONGRE ONAYI GEREKEN BİR KONUDUR

Newsom’un ofisinden gelen bilgilere göre, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek olan bu dava sürecinde, bu tür tarifelerin yürürlüğe girmesi için Kongre’nin onayının alınması gerektiği de dile getirilecek.