Dünya

Kaliforniya, Trump’a Dava Açıyor: Gümrük Tarife Yasası

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KALİFORNİYA VALİSİ’NDEN DAVAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletinin Başkan Donald Trump’ın küresel ticaret savaşı başlatan kapsamlı gümrük tarifeleri uygulama yetkisine karşı dava açacağını duyurdu. Dava kapsamında, Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e yönelik gümrük vergisi ya da tüm ithalata %10 gümrük vergisi uygulamak için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı kullanmasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülecek.

KONGRE ONAYI GEREKEN BİR KONU

Newsom’un ofisinden yapılan açıklamada, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açılacak davanın temel gerekçelerinden birinin bu tür tarifelerin uygulanabilmesi için Kongre’nin onayının alınması gerektiği ifade edildi. Bu durum, söz konusu gümrük tarifelerinin hukuki dayanağını sorgulayan ciddi bir adım olarak görülüyor.

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