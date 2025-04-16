Kaliforniya Valisi Dava Açıyor!

KALİFORNİYA VALİSİ’DEN DAVACILIK AÇIKLAMASI

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletinin, Başkan Donald Trump’ın küresel ticaret savaşını başlatan geniş kapsamlı gümrük tarifeleri uygulama yetkisine karşı dava açacağını duyurdu. Bu davada, Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e yönelik gümrük vergisi ya da tüm ithalata %10 gümrük vergisi uygulamak için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı kullanmasının yasaya aykırı olduğu iddia edilecek.

DAVADA KONGRE ONAYI VURGUSU

Newsom’un ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde görülecek davada, bu tür tarifelerin uygulanabilmesi için Kongre’nin onayının gerektiği de savunulacak. Bu durum, ticaret politikaları ile ilgili hukukun nasıl uygulanması gerektiğine dair önemli bir tartışma başlatabilir.