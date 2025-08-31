Gündem

"Kalitemizi Daha İyi Ortaya Koyabilirdik"

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

ÜRETKENLİKTE ARTIRMA GEREKLİLİĞİ

Okan Buruk, karşılaşma sonrası şunları belirtti: “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor, iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum.”

TRANSFER GÜNDEMİ HAKKINDA

Transfer dönemiyle ilgili düşüncelerini de paylaşan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim.” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

