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Kalp Krizi Geçiren Eşi De Yaşamını Yitirdi

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Güler Ala, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Cenazesi, memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesine getirildi.

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Güler Ala’nın eşi Ogün Ala, kayınvalidesinin evinde gerçekleşen taziye ziyaretinde eşinin cenazesini görünce fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucu, eşinin acısıyla başa çıkamayıp kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tüm müdahalelere rağmen Ogün Ala da hayata tutunamadı.

CENAZE TÖRENİ

Bugün öğle vaktinde çift için köyde cenaze namazı kılındı. İki eş, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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