Kamboçya İle Tayland Sınır Geçişleri Askiya Alındı

Kamboçya İçişleri Bakanlığı, Tayland sınırındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Kamboçya ile Tayland arasındaki tüm giriş ve çıkışların ikinci bir bildiriye kadar tamamen durdurulmasına karar verildiği vurgulandı. Bu kararın, her iki ülkedeki vatandaşlar ile bölgede yaşayan yabancıların güvenliğini temin etmek amacıyla alındığı belirtildi. Ayrıca, Kamboçyalı ve Taylandlıların, kendi ülkelerinin sınırları dışında bulunmaya devam edenlerin, ateşkes tamamen sağlanana dek bulundukları yerlerden ayrılmamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

KAMBOÇYA VE TAYLAND ARASINDAKİ TARİHİ ÇATIŞMALAR

Güneydoğu Asya’da 817 kilometrelik bir sınır paylaşan Tayland ile Kamboçya, uzun bir süredir toprak meseleleri yüzünden anlaşmazlık içinde. Son dönemde yaşanan tekrar eden çatışmalar, Ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen birkaç gün önce yine alevlenmişti. Taraflar, karşılıklı olarak yaşanan çatışmalardan birbirlerini sorumlu tutarak, yüz binlerce kişinin sınır bölgelerinden tahliye edilmesine neden oldu. Son çatışmalarda 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ATEŞKES İLANI VE TEPKİLER

ABD Başkanı, Tayland ve Kamboçya liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, tarafların ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Tayland Başbakanı, Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından, “Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir.” şeklinde bir ifade kullandı.

